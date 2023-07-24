Кардинально сменивший имидж Hyundai Santa Fe получит матовый кузов (фото)

Не прошло и недели с момента того, как Hyundai выложил в Сеть официальные фотографии пятого по счету поколения Santa Fe, а по дорогам Сеула (Южная Корея) во всю колесят незакамуфлированные кроссоверы. Причем минимум один из них, замеченный накануне, обладал интересной деталью.

Судя по сделанным местными фотошпионами снимкам, Hyundai собирается продавать новый Santa Fe не только в традиционном глянцевом заводском окрасе, но еще и матовом, раньше считавшимся прерогативой исключительно премиальных автомобилей.

Напомним, в новой генерации Santa Fe пережил заметную трансформацию своего внешнего облика, кардинально сменив имидж. Отныне это будет брутальный вседорожник, визуально напоминающий Land Rover Defender.

Кузову машины достанутся рубленые линии, а также нестандартная светотехника как спереди, так и сзади, обладающая внутренним рисунком в виде буквы «H». Аналогичная оптика ранее дебютировала в одном из самых компактных кроссоверах Hyundai под названием Exter.

Технические подробности о новом Santa Fe пока не раскрываются, но на официальных изображениях кроссовер щеголял шильдиками на крышке багажника в виде обозначения «2.5 T», которое может указывать на наличие у него 4-цилиндрового «наддувного» бензинового мотора.

В дореформенном «Санта Фе» двигатель этого же объема выдавал 281 лошадиную силу и 422 Нм максимального вращающего момента.

В продажу новый Hyundai Santa Fe должен выйти в ближайшие несколько месяцев.