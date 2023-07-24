Стали известны 2 новых конкурента Hyundai Creta, которые появятся к сентябрю 2023 года

Hyundai Creta установила новый стандарт в сегменте компактных кроссоверов, став одним из самых продаваемых вседорожников на множестве рынков, включая российский. Поняв, что это «золотая жила», конкуренты корейской марки начали поочередно выпускать собственные «паркетники» тех же размеров и в той же ценовой категории.

В ближайшее время этот список пополнится как минимум двумя такими автомобилями, предназначенными для рынков развивающихся стран. Оба должны увидеть свет уже в сентябре этого года.

Honda Elevate

Новый компактный кроссовер Honda получит название Elevate. Прием заказов на него уже стартовал. Продавать новинку собираются с 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 121 лошадиную силу и 145 Нм, связку которому составит 6-скоростная МКПП или вариатор.

Оснащение машины, несмотря на бюджетный класс, включит в себя: 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы и 7-дюймовый полулитровой экран приборной панели, а также комплект водительских ассистентов Honda Sensing ADAS.

Citroen C3 Aircross

Очередной бюджетный кроссовер Citroen спроектировали на новой модульной платформе CMP и использовали в его дизайне ряд элементов, характерных для хэтчбека C3.

Интересный момент – несмотря на компактные размеры C3 Aircross будет как 5-местным, так и 7-местным.

Приводить в движение машину предстоит 1,2-литровому турбомотору на 110 «сил» и 190 Нм, в качестве ассистента которому выступит 6-скоростная МКПП. В перспективе у этой модели появится еще и полностью электрическая версия.

Как и в случае с Honda Elevate, новый конкурент Hyundai Creta сможет похвастаться приличным набором функций, в том числе 10-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы и полностью цифровой комбинацией приборов.