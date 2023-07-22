Абсолютно новый кроссовер Lada Vesta SUV: что о нем известно

Прошлой осенью «АвтоВАЗ» впервые за долгое время заговорил о новых моделях компании. Среди них, помимо готовящихся к выходу в продажу уже несколько лет проектов, в том числе Lada B-класса, оказался некий кроссовер, который инженеры из Тольятти собираются спроектировать на платформе Lada Vesta.

Чего ожидать от этой модели, разбирался Daily-Motor.Ru.

Дизайн

Как будет выглядеть новинка пока остается только догадываться, но, скорее всего, ей, как и другим моделям компании, вновь достанется удачный X-образный дизайн, придуманный еще Стивом Маттином. А родство с «Вестой» может намекать на то, что внешне машины будут очень похожими.

Архитектура

После того, как Renault вышла из состава акционеров «АвтоВАЗа», российская компания столкнулась с проблемами в отношении моделей, построенных на французской платформе. Очевидно, что наступать на собственные грабли «вазовцы» не намерены, а значит в качестве «тележки» для первого в своей истории серийного кроссовера задействуют собственную архитектуру, которая использовалась при создании Lada Vesta.

Габариты

Чего ожидать от размеров кроссовера на базе «Весты» – пока сказать сложно, но ранее руководство «АвтоВАЗа» называло этот проект SUV-C. Если это действительно так, то длина машины может составить примерно 4,5-метра, а колесная база достигнуть 2,7-метрам.

Двигатели и трансмиссии

В этот список должны войти как 1,8-литровый агрегат мощностью 122 лошадиные силы, производство которого возобновят в ближайшие годы, так и «младшие» моторы на 90 и 106 лошадиных сил. Не исключено, что у Vesta SUV будет турбомотор, который позаимствуют у одной из китайских компаний.

Привод

Несмотря на статус кроссовера полного привода у кроссовера «Весты» не будет. Оснастить им машину не позволит легковушечная платформа, а радикальная ее модернизация потребует значительных средств, которые вряд ли окупятся из-за невысокого спроса на такие версии SUV в РФ.

Сроки дебюта

Опытно-конструкторские работы над Vesta SUV должны стартовать уже в этом году, но премьера машины состоится не раньше 2025 года.