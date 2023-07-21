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Огромный внедорожник Tank 800 попал в объективы фотошпионов

Его длина окажется более 5,2-метров

Текст: Алексей Шмидт
GWM Tank 800 1

В последний раз большой родственник модели Tank 500 был замечен на тестах еще этой весной. С тех пор внедорожник, готовящийся получить индекс 800 и стать самым крупным представителем линейки суббренда Great Wall, ни разу не попадал в объективы фотошпионов. Но ровно до сегодняшнего дня.

В Сети появились новые снимки тестового прототипа Tank 800, который засняли во время движения на дорогах Китая. Судя по ним, машине достанется точно такой же дизайн с высоким капотом, массивной радиаторной решеткой и прямоугольными блоками фар, которые были у одноименного концепт-кара образца 2021 года. 

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Технических подробностей о «восьмисотом» пока нет, но ходят слухи, что его длина будет равна 5,2-метрам, ширина окажется больше 2-метров, а высота составит 1,9-метра. 

Предполагается, что Tank 800 достанется пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, а также бензиновый твин-турбированный двигатель рабочим объемом 3-литра, связку которому составит довесок в виде стартер-генератора на 48 Вольт. 

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Сроки премьеры машины не раскрываются, но, скорее всего, машину покажут не раньше следующего года. В качестве одного из вариантов называется автосалон в Пекине, который пройдет в столице КНР в апреле 2024 года.  

После выхода Tank 800 в продажу в Китае он непременно появится и на российском рынке. Права на его дизайн Great Wall зарегистрировала еще весной прошлого года.

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Открытые источники

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