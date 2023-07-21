«АвтоВАЗ» заставил дилеров поплатиться за завышение цен на автомобили Lada

Тот факт, что многие дилеры не соблюдают рекомендованные розничные цены на автомобили, установленные автопроизводителями, далеко не секрет. Но бороться с этим явлением, похоже, никто не собирается. До недавнего времени то же самое относилось и к «АвтоВАЗу», однако накануне выяснилось, что компания решила пересмотреть свой взгляд на этот вопрос в пользу покупателей.

Как пишет издание «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник, тольяттинский автогигант обнаружил, что три московских автосалона, включая «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком» занимались необоснованным завышением цен на автомобили марки Lada.

В итоге каждый из этих дилеров получил не только выговор со стороны автопроизводителя, но и поплатился коммерческими санкциями. Вот как прокомментировали этот рейд в самом «АвтоВАЗе»:

По слухам, речь шла о значительном завышении цен на автомобили Lada Vesta NG (как с дополнительными опциями, так и без них), с производством которых сейчас, по слухам, наблюдаются определенные проблемы.

Как отмечают на «АвтоВАЗе», в случае, если нарушители продолжат отказываться придерживаться ценовой политики компании, то к ним будут применены уже более жесткие меры, включая разрыв контракта.

Напомним, Lada Vesta NG вышла в продажу 9 июня. Официальные цены на это семейство автомобилей Lada, установленные «АвтоВАЗом», стартуют с отметки в 1 миллион 240 тысяч рублей и доходят до 1 миллиона 680 тысяч рублей.