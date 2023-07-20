Citroen выпустит альтернативу седана Lada Vesta Cross

Французская автомобильная марка Citroen заинтересовалась новым сегментом седанов, в котором уже много лет представлен флагман модельной линейки «АвтоВАЗа» – Lada Vesta.

Речь идет о так называемых приподнятых автомобилях, которые занимают нишу между простыми легковушками и полноценными кроссоверами. У Lada этой моделью является седан Vesta Cross, а у Citroen ей окажется 4-дверка с заводским индексом C3X.

Тестовые испытания нового французского кросс-седана уже стартовали. Как будет называться автомобиль пока неизвестно. Зато уже раскрыта платформа, на которой его построят.

В качестве архитектуры для C3X выступит «тележка» CMP. Что касается внешнего вида такой машины, то она получит боковой профиль обычного седана, дополненный купеобразной линией крыши.

Как утверждают индийские журналисты, облик новинки Citroen будет вдохновлен глобальной моделью С4X, а также отдельными визуальными элементами хэтчбека C3, включая его фары.

В качестве двигателя для четырехдневного кросс-купе французов может выступить 1,2-литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом, которым комплектуется тот же C3 и среднеразмерный «паркетник» C3 Aircross. Его мощность составляет 110 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент равен 190 Нм.

Трансмиссий на выбор будет две – «механика» или классический «автомат». Привод – только передний.

Официальная премьера новинки Citroen может состояться до конца этого года.