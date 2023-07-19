Hyundai засветил «заряженную» версию Sonata N

Весной этого года Hyundai представил восьмую генерацию модели Sonata. Автомобиль пережил как заметное внешнее, так и внутреннее преображение. Накануне в Сети появились фотографии этой же 4-дверки, но закамуфлированной и отличающейся рядом деталей. Ходят слухи, что это может быть «заряженная» версия «Сонаты» N.

Несмотря на то, что прототип сильно напоминает актуальную Sonata, машина выделяется на ее фоне красными боковыми юбками, ассоциирующимися с «заряженными» моделями Hyundai от фирменного ателье «N».

Впрочем, по одной из версий это может быть лишь специальная модификация N Line, отличающаяся только внешним обвесом. Хотя этот вариант выглядит не столь очевидным, поскольку такие машины, как правило, обладают серебристыми или черными накладками на порогах.

Кроме того, у закамуфлированных прототипов «Сонаты» видны красные тормозные суппорты и два отдельно стоящих патрубка выхлопа, что нехарактерно для специального исполнения N Line.

Если машину запустят в производство как Sonata N, то она должна оказаться значительно мощнее актуальной модели, причем как обычной, так и версии N Line.

Последняя, напомним, может похвастать наличием под капотом 2,5-литрового 4-цилиндрового бензинового турбомотора, выдающего 290 лошадиных сил.

Премьера специальной Sonata (чем бы она ни оказалась) должна состояться в ближайшие несколько месяцев.