«Космический» минивэн Hyundai на базе Creta ждет обновление

С тех пор как самый доступный минивэн Hyundai, получивший имя Stargazer, дебютировал в мире, прошло больше года. Несмотря на столь короткий срок присутствия на основных рынках сбыта, в числе которых находятся Индонезия и Филиппины, машину с дизайном, как у более дорогой модели Staria, уже ожидает первое плановое обновление.

Список доработок вряд ли будет широким. Как пишет филиппинская пресса, 7-местная модель Hyundai, построенная на базе кроссовера Creta, переживет несколько небольших корректировок.

Первое, чего стоит ожидать от модернизации, так это появления нового экрана мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Оба дисплея должны не только изменится с точки зрения качества изображения, но и стать более читабельными за счет внесения перемен в их угол наклона.

Другие доработки окажутся еще менее существенными. Так, например, на третьем ряду должны появиться воздуховоды для пассажиров «галерки», а арсенал модели пополниться системой контроля давления в шинах.

Что до технической части, то она в случае со Stargazer останется неизменной. Машину продолжат комплектовать 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 115 лошадиных сил, работающим в паре с 6-скоростной МКПП или вариатором. Привод во всех версиях по-прежнему будет исключительно передним.