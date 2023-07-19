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Лимузин «ГАЗ-14 Чайка» почти без пробега продают по цене нового китайского седана

Текст: Михаил Романченко
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Сумму чуть выше 2 миллионов рублей вряд ли можно назвать той, с которой можно рассчитывать на приобретение премиального автомобиля, а о люксовых лимузинах не может идти и речи. Но порой на вторичном рынке появляются предложения, которые могут заинтересовать ряд покупателей, особенно внимательно относящихся к технике прошлых лет.

Так, к примеру, недавно на продажу выставили советский лимузин «ГАЗ-14 Чайка» 1979 года выпуска. Утверждается, что его пробег составляет всего 1270 километров и является оригинальным. 

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По словам продавца, машина находится в отличном состоянии для своего возраста, а столь низкий пробег за 44 года обусловлен тем, что ее использовали лишь в качестве автомобиля выходного дня.

«Практически весь автомобиль, включая узлы и агрегаты в оригинале! Мотор родной, АКПП родная, подвеска родная».

Советский лимузин оснащен 5,5-литровым бензиновым мотором, выдающим 220 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая коробка передач и задний привод. 

газ 14 чайк

За свою машину продавец хочет получить 2 миллиона 150 тысяч рублей, что эквивалентно цене нового китайского седана Omoda S5 в базовой комплектации. 

Источник:Авито
Фото:Автора объявления

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