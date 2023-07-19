Вместо «Ларгуса»: что известно о новом минивэне Lada Van

В середине этого года стало известно о планах компании «АвтоВАЗ» вернуться к работам над проектом Lada Van, но не тем, который готовился ранее, а над полностью новым. Что это будет за автомобиль пока доподлинно неизвестно. Мы решили собрать всю имеющуюся информацию о новинке «АвтоВАЗа», раскрыв все доступные на сегодня подробности об этой модели.

Итак, впервые о проекте минивэна Lada заговорили в 2018 году, когда российская марка как представитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi подала в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (он же СПИК).

В документе указывалось несколько названий, одним из которых был Lada Van. Уже тогда считалось, что эта модель станет сменщиком Lada Largus. Построить ее собирались на той же платформе, что и компактный коммерческий фургон Renault Dokker.

Машине предстояло отличаться от французской модели лишь дизайном передней части, а также наличием под капотом не «реношного», а «вазовского» мотора. Впрочем, уже в 2021 году «АвтоВАЗ» отказался от работ над этим проектом, но собирается вернуться к нему в будущем.

Как выяснилось в начале этого лета, Lada Van увидит свет, но уже не как перелицованный клон Renault Dokker, а собственный автомобиль «АвтоВАЗа». В качестве платформы для него планируется использование собственной тольяттинской архитектуры, на которой была построена Vesta.

К слову, эта же «тележка» станет базой для еще одной модели компании, но уже в кузове SUV. Сейчас минивэн Lada проходит под внутризаводским названием RGH. Дизайн машины еще не определен. Его планируют подготовить до конца этого года.

Предполагается, что от Vesta новинка Lada позаимствует основание кузова, тогда как верхняя часть машины будет полностью уникальной.

Появления Lada Van в продаже можно ждать после того, как выйдет кроссовер Lada на базе Vesta. То есть не раньше 2026 года.