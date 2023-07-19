Сильно изменившийся Hyundai Santa Fe впервые засняли в естественной среде обитания

Вслед за слитыми в Сеть официальными изображениями нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe в открытом доступе появились и фотографии этой модели, сделанные на общественных дорогах и на парковках. Их уникальность заключается в том, что кузов машины практически никак не закамуфлирован, что позволяет рассмотреть практически все дизайнерские решения.

Как можно заметить по снимкам, Santa Fe с переходом в новую генерацию переживет заметные внешние изменения. Кузов машины лишится всех обтекаемых линий, став более брутальным и частично напоминающим по форм-фактору Land Rover Defender.

Спереди кроссоверу достанется высокий капот, прямоугольная радиаторная решетка, строгий бампер и другая оптика, которая, как и задние фонари, получит светодиодный рисунок в виде буквы «H».

Боковины на прототипе выглядят максимально простыми, но намекают на существенно увеличенную колесную базу. Единственное, что выделяется в этих частях кузова, это выштамповки над колесными арками, которые, в свою очередь, будут прикрыты пластиковыми накладками.

Дополнить общую картину призваны черные рейлинги на крыше и полностью прямая пятая дверь с логотипом и большими буквами SANTA FE посередине.

Как будет выглядеть салон фотошпионы не показали, но в Сети уже есть официальные изображения интерьера кроссовера. На них машине достался панорамный изогнутый дисплей, объединяющий в себе экраны цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы, а также двойная беспроводная зарядка.

Линейка двигателей полностью сменившего имидж кроссовера Hyundai пока не раскрывается. Информацию о ней раскроют ближе к старту продаж, намеченному на ближайшие несколько месяцев.