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Пролежавший на дне реки 14 лет Honda Civic продают за 35 тысяч рублей

Точнее то, что от него осталось

Текст: Ростислав Архипов
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На продажу выставили остатки японского хэтчбека Honda Civic, обнаруженного на дне одной из рек Новосибирской области. Машину обнаружили местные блогеры, которые приняли решение достать автомобиль из воды, чтобы выяснить о нем всю историю и, возможно, даже найти его владельца. 

Учитывая состояние автомобиля, буквально вросшего в дно Оби, а также тот факт, что он находился не в цельном состоянии, обнаружить его VIN-номер и пробить машину по базам – не удалось.

Тем не менее, по внешнему виду хэтчбека и отдельным деталям стало понятно, что это праворульная «Хонда» 1987 года выпуска. 

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В ходе эвакуации оказалось, что скрывавшиеся под водой и слоем грязи комплектующие автомобиля, несмотря на длительное нахождение в этой среде, не только не пострадали, но напротив сохранились практически в заводском состоянии, тогда как торчащие из ручья элементы практически полностью проржавели.

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Теперь необычную находку пытаются продать на одном из крупных российских классифайдов. И просят за этот металлолом 35 тысяч рублей. Объявление сопровождается ироничной подписью:

«С переоформлением не помогу, хотя, возможно, поставится сам на учет и техосмотр пройдет. Документы где-то есть».

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Найдется ли на машину, а точнее на то, что от нее осталось покупатель, пока остается только догадываться. 

Источник:Авито
Фото:Reseller Savin

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