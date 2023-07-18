Пролежавший на дне реки 14 лет Honda Civic продают за 35 тысяч рублей

На продажу выставили остатки японского хэтчбека Honda Civic, обнаруженного на дне одной из рек Новосибирской области. Машину обнаружили местные блогеры, которые приняли решение достать автомобиль из воды, чтобы выяснить о нем всю историю и, возможно, даже найти его владельца.

Учитывая состояние автомобиля, буквально вросшего в дно Оби, а также тот факт, что он находился не в цельном состоянии, обнаружить его VIN-номер и пробить машину по базам – не удалось.

Тем не менее, по внешнему виду хэтчбека и отдельным деталям стало понятно, что это праворульная «Хонда» 1987 года выпуска.

В ходе эвакуации оказалось, что скрывавшиеся под водой и слоем грязи комплектующие автомобиля, несмотря на длительное нахождение в этой среде, не только не пострадали, но напротив сохранились практически в заводском состоянии, тогда как торчащие из ручья элементы практически полностью проржавели.

Теперь необычную находку пытаются продать на одном из крупных российских классифайдов. И просят за этот металлолом 35 тысяч рублей. Объявление сопровождается ироничной подписью:

«С переоформлением не помогу, хотя, возможно, поставится сам на учет и техосмотр пройдет. Документы где-то есть».

Найдется ли на машину, а точнее на то, что от нее осталось покупатель, пока остается только догадываться.