Этот кроссовер Ferrari Purosangue стоит дешевле Lada Vesta NG

Когда современные спортивные кроссоверы стоят неимоверно дорого, единственным вариантом оказаться обладателем такой машины становится приобретение копии, причем уменьшенной во много раз. Как раз на этом решили заработать в ателье Amalgam Collection, специализирующемся на создании высокоточных моделей дорогих автомобилей.

В качестве модели для такой машины был выбран первый серийный кроссовер Ferrari под названием Purosangue. 4-дверный «паркетник» уменьшили в восемь раз, но постарались перенести в копию все детали, которыми обладает оригинал.

Как утверждают авторы проекта, тираж которого составит всего 199 единиц, каждый из элементов получившейся модели изготавливается вручную небольшой командой, использующей для этого самые качественные материалы.

В общей сложности на создание одной уменьшенной копии кроссовера Ferrari у специалистов Amalgam Collection уходило ни много ни мало 300 часов.

Напомним, кроссовер Purosangue комплектуется 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 715 лошадиных сил, чем позволяет разгонять итальянскую машину с места до 100 километров в час всего за 3,3-секунды.

Один такой автомобиль стоит примерно 400 тысяч долларов (36 миллионов 330 тысяч рублей), но уменьшенную копию можно купить гораздо дешевле.

За нее просят 15 тысяч 995 долларов (1 миллион 452 тысячи рублей), что дешевле, чем стоит Lada Vesta NG в богатых комплектациях.