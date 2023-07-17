Знаменитый «ютубер» продает особенный McLaren за 86 миллионов рублей

Тимоти Джон Бертон — известный ютубер и коллекционер автомобилей, более известный в Интернете под ником Shmee150. В его гараже можно найти немало крайне крутых автомобилей в мире, включая: Zenvo TSR-S, Ford GT, Ferrari SF90, McLaren 675LT Spider, AMG GT Black Series, SLS AMG Black Series и McLaren Senna. Но последний скоро выйдет из этого числа.

Как объявила компания блогера, в ближайшее время он расстанется с особой версией McLaren Senna. Машина уже выставлена на продажу. Это автомобиль лазурно-синего цвета, сошедший с конвейера в январе 2019 года.

Специальная модель обладает порядковым номером 281 и включает в свое оснащение множество дополнительных деталей, в том числе: ряд темно-синих карбоновых акцентов на кузове, интерьер с использованием углеволокна и алькантары, а также несколько доработок во внутренней части.

За свою 4-летнюю жизнь автомобиль проехал около 5400 километров, а под его капотом находится 4-литровый бензиновый двигатель V8 с двумя турбинами, развивающий мощность в 800 лошадиных сил.

Разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч занимает 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч. Суммарно таких машин было выпущено всего 500, и некоторых из них уже не существует, поскольку они были уничтожены в различных дорожных инцидентах.

Согласно информации, опубликованной в объявлении, за особенный McLaren его владелец собирается выручить 725 тысяч фунтов стерлингов или 86 миллионов рублей по текущему курсу.