Самую дорогую Toyota показали на новых изображениях

Компания Toyota продолжает подготовку к премьере полностью новой модели, которая по слухам, получит название Century. Это имя уже хорошо известно в линейке японской марки – его на протяжении не одного десятилетия использует люксовый седан. Для того, чтобы разделить обе модели, для кроссовера должны придумать приставку. Не исключено, что это будет аббревиатура SUV.

Как будет выглядеть машина, которая должна оказаться самой дорогой во всем модельном ряду Toyota, пока неизвестно. Полагаться можно разве что на шпионские фотографии, на которых кузов прототипов скрыт плотным камуфляжем.

Приоткрыть занавесу тайны решили независимые дизайнеры студии «RMD Car», продемонстрировавшие вероятный экстерьер кроссовера Century SUV на первых рендерах.

Судя по получившимся изображениям, первый люксовый кроссовер Toyota получит длинную колесную базу и строгий внешний облик. Спереди машине достанется классическая прямоугольная радиаторная решетка и фары, а также рельефный капот.

Что касается кормы, то она выполнена в том же классическом стиле, но с широким блоком светодиодных задних фонарей. Всю эту картину обильно приправят хромом, включая отделку колесных дисков большого диаметра.

Агрегатная гамма и платформа самой крупной модели в линейке японской марки (ее длина должна составить 5,2-метра) не раскрываются, но ходят слухи, что в основе машины будет лежать архитектура американского Toyota Grand Highlander.

Если это окажется так, то как минимум один двигатель переберется в Century SUV от своего сородича. Но для того, чтобы сделать машину соответствующей ее конкурентам, включая Bentley Bentayga и Mercedes-Benz GLS, его дополнят производительным электрическим довеском.

Что касается порядка цен, то японцы называют цифру в 18 миллионов иен или почти 12 миллионов рублей по текущему курсу.