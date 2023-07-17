В Великобритании назвали 10 самых надежных кроссоверов, которые можно купить в 2023 году

Автомобили сегмента SUV (кроссоверы) являются одними из самых популярных не только в России, но и во всем мире. Не исключение здесь и Великобритания, где большинство покупателей стремится приобрести автомобиль с высоким клиренсом.

Местные журналисты, взяв за основу ежегодный опрос под названием Driver Power, назвали самые надежные автомобили класса SUV.

В нем респондентов просили рассказать, насколько они удовлетворены качеством сборки и отсутствием неисправностей в рамках повседневной эксплуатации на протяжении первого года владения тем или иным кроссовером. Результаты оказались следующими:

10 место – Toyota RAV4 (95,99%)

9 место – Volkswagen T-Roc (96,08%)

8 место – Skoda Kodiaq (96,46%)

7 место – Lexus UX (96,60%)

6 место – Hyundai Kona (96,75%)

5 место – Lexus RX (96,78%)

4 место – Lexus NX (97,20%)

3 место – Mazda CX-5 (97,75%)

2 место – Ford EcoSport (98,27%)

1 место – Subaru Outback (98,60%)

Таким образом, в ТОП-10 оказалось сразу шесть представителей японского автопрома, каждый из которых продавался и до сих пор (хотя и по параллельному импорту) доступен в России.

Остальные четыре места в этом рейтинге заняли по одной модели из США, Южной Кореи, Чехии и Германии. Их также можно без особых проблем приобрести на нашем рынке.