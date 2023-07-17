Седан Xiaomi будет иметь запас хода до 800 километров

Электрический седан Xiaomi MS11, разрабатываемый специалистами китайского технологического гиганта, получит тройную тяговую батарею емкостью 101 кВт/ч, чего будет достаточно для преодоления на одном заряде до 800 километров пробега.

Как выяснили «поднебесные» СМИ, аккумулятор фастбэка Xiaomi удалось запечатлеть одному из пользователей местной сети Weibo. Позже снимок был удален, но до этого времени он уже разошелся в перепостах по другим аккаунтам.

На фотографии видна табличка, которая демонстрирует логотип компании и надпись литий-ионный аккумулятор, под которой указана его емкость в 101 кВт/ч, а также напряжение системы в 726,7 В.

Что касается номинальной емкости, то она равна 139 А/ч, тогда как масса батареи составляет 642 кг.

По словам источников, таким аккумулятором Xiaomi собирается комплектовать самую дорогую версию MS11 с наиболее высоким показателем дальнобойности, который, по слухам, составит около 800 километров (по местному циклу CLTC).

Добиться того, чтобы машина могла достигнуть этой цифры, удастся только в случае использования исключительно заднеприводной компоновки, тогда как полноприводная версия съест из 800 км как минимум 150-200 км.

Как пишут некоторые китайские издания, седан Xiaomi может получить название Modena. Его продажи на местном рынке начнутся в 2024 году. Предварительная цена – от 260 тысяч до 350 тысяч юаней или 3 миллиона 285 тысяч – 4 миллиона 420 тысяч рублей по текущему курсу.