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В Россию начали ввозить малоизвестную рамную Toyota без полного привода

Это минивэн с задатками внедорожника

Текст: Алексей Шмидт
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Индонезия – не самый очевидный рынок, с которого можно ввозить автомобили в Россию. Но именно он стал поставщиком для нашей страны крайне необычной модели Toyota, которая является смесью минивэна, кроссовера и внедорожника.

Речь идет о Toyota Rush. Это приподнятый 7-местный вэн длиной 4435 мм, шириной – 1695 мм, высотой – 1705 мм. Расстояние между его осями равно 2685 мм, а клиренс – 220 мм, что больше, чем у некоторых кроссоверов, представленных на российском рынке.

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Еще один интересный момент – Rush, несмотря на позиционирование как легкий минивэн, обладает рамной конструкцией, свойственной полноценным внедорожникам. При этом полного привода у него нет – только задний. 

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию эту модель Toyota ввозят в безальтернативном оснащении с полуторалитровым атмосферником, выдающим 104 л.с. Связку мотору составляет 4-скоростная классическая автоматическая трансмиссия. При этом в Индонезии Rush продается еще и с 5-ступенчатой МКПП. 

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Список оснащения гибридна минивэна, кроссовера и внедорожника включает в себя: 4 подушки безопасности, климатическую систему, подогрев передних сидений, светодиодную оптику и задние датчики парковки.

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Что касается цен, то за машины 2023 года выпуска в России просят от 2 миллионов 600 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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