Самую необычную Tesla отправили в серийное производство

Компания Tesla официально объявила о том, что первый электрический пикап бренда под названием Cybertruck сошел с конвейера завода Gigafactory в Техасе. Информацию об этом автопроизводитель разместил на своих страницах в соцсетях.

Фотографию, на которой рабочие позируют рядом с одной из самых необычных моделей «Тесла», сопроводили следующей подписью:

«Первый Cybertruck, построенный на заводе Gigafactory в Техасе!».

Глава компании Илон Маск, в свою очередь, ответил на эту запись в своем профиле коротким комментарием со словами: «Поздравляем команду Tesla!».

Большая часть кузова серийного Tesla Cybertruck на фотографии скрыта окружающими его людьми, но отчетливо видна стеклянная крыша, лобовое стекло с массивным левым дворником, грузовой отсек и боковые окна, чем машина практически не отличается от прототипа, выделявшегося необычным рубленым дизайном.

Появление на конвейере Cybertruck знаменует собой начало производства пятого по счету «товарного» легкового автомобиля в линейке Tesla. Это произошло спустя почти 3,5 года после того, как американская компания начала выпуск кроссовера Model Y.

В мае этого года Илон Маск подсчитал, что Tesla сможет продавать от 250 до 500 тысяч пикапов Cybertruck в год после того, как завод в Техасе выйдет на полную мощность:

«Мы будем производить столько, сколько люди заходят и смогут себе позволить».

При этом глава Tesla уточнил, что сделать пикап дешевым на первых порах вряд ли будет возможно, поскольку Cybertruck станет новой моделью, выпускаемой новым методом производства.