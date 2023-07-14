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В интернет слили дизайн нового Hyundai Tucson

Несмотря на утечку его представят еще нескоро

Текст: Алексей Шмидт
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Пока Hyundai всеми силами пытается скрыть изменения, которые произойдут с кроссовером Tucson в рамках его обновления, в Сеть утекает свежая порция изображений, демонстрирующих экстерьер новинки корейской марки. 

В соцсетях появились первые изображения того, как может выглядеть популярный «паркетник» Hyundai, не обновлявшийся с 2020 года. 

Судя по опубликованным картинкам, похоже, представляющим собой отнюдь не рендеры независимых дизайнеров, а рекламные изображения, случайно попавшие в интернет, Tucson ожидает существенный пересмотр экстерьера.

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Текущая версия Hyundai Tucson

Несмотря на то, что передняя часть кузова машины выглядит узнаваемой, в ней произойдет ряд заметных обновлений. Так, к примеру, радиаторная решетка вопреки общей тенденции уменьшится в размерах, а также сменит форму, а фары поменяют не только вид, но еще и наполнение.

Рубленный дизайн боковин должен сохраниться, тогда как корма больше не будет иметь задний фонарь в виде клыков по бокам, которые заменят на простую тонкую светодиодную линию. 

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Новый Hyundai Tucson

О том, как изменится интерьер модели, пока неизвестно. Зато одно можно сказать точно – агрегатная линейка Tucson с плановым рестайлингом практически наверняка останется прежней. 

Официальный дебют модернизированного компактного кроссовера Hyundai запланирован на конец 2023 года. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Соцсети

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