В интернет слили дизайн нового Hyundai Tucson

Пока Hyundai всеми силами пытается скрыть изменения, которые произойдут с кроссовером Tucson в рамках его обновления, в Сеть утекает свежая порция изображений, демонстрирующих экстерьер новинки корейской марки.

В соцсетях появились первые изображения того, как может выглядеть популярный «паркетник» Hyundai, не обновлявшийся с 2020 года.

Судя по опубликованным картинкам, похоже, представляющим собой отнюдь не рендеры независимых дизайнеров, а рекламные изображения, случайно попавшие в интернет, Tucson ожидает существенный пересмотр экстерьера.

Текущая версия Hyundai Tucson

Несмотря на то, что передняя часть кузова машины выглядит узнаваемой, в ней произойдет ряд заметных обновлений. Так, к примеру, радиаторная решетка вопреки общей тенденции уменьшится в размерах, а также сменит форму, а фары поменяют не только вид, но еще и наполнение.

Рубленный дизайн боковин должен сохраниться, тогда как корма больше не будет иметь задний фонарь в виде клыков по бокам, которые заменят на простую тонкую светодиодную линию.

Новый Hyundai Tucson

О том, как изменится интерьер модели, пока неизвестно. Зато одно можно сказать точно – агрегатная линейка Tucson с плановым рестайлингом практически наверняка останется прежней.

Официальный дебют модернизированного компактного кроссовера Hyundai запланирован на конец 2023 года.