В Россию привезли один из самых неубиваемых седанов

Сборка автомобилей Mazda во Владивостоке остановлена еще с прошлого года. В числе машин этой марки, которые перестали не только производить, но еще и ввозить в РФ, оказался и один из ее седанов, прославившийся своей неубиваемостью – Mazda6.

Впрочем, эта проблема уже решена усилиями параллельных импортеров, которые, как выяснил Daily-Motor.Ru, начали ввозить в Россию эту модель, но не совсем ту, что все привыкли, а аналог такой 4-дверки под именем Atenza.

Поставки Mazda Atenza ведутся прямиком из Китая. «Поднебесная» альтернатива «шестерки» продается там с зарекомендовавшими себя как очень надежные бензиновыми моторами Skyactiv-G рабочим объемом 2 и 2,5-литра, связку которым составляет 6-скоростная автоматическая трансмиссия.

При этом есть один нюанс. Отдача «младшего» двигателя в случае с «Атензой» отличается от российских Mazda6 в лучшую сторону – вместо 150 л.с. этот мотор способен развивать 158 «сил». Что касается 2,5-литрового ДВС, то в китайской спецификации он выдает те же 192 л.с., что и в РФ.

Как Mazda6, так и Mazda Atenza, считаются одними из самых беспроблемных автомобилей в своем сегменте. Так, согласно анализу американского издания J.D.Power, надежность этих седанов оценивается в 80 баллов из 100.

Более того, в 2015 году американские «шестерки» получили награду «J.D. Power Performance Award», которой удостаиваются автомобили, получившие самые высокие оценки владельцев за производительность и дизайн после первых 90 дней владения.

Цены на параллельно импортированные из КНР в Россию аналоги Mazda6 2023 года выпуска начинаются с отметки в 2 миллиона 800 тысяч рублей и доходят до 3 миллионов 995 тысяч рублей.