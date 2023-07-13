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Manhart доработал культовый хэтчбек Lancia Delta Integrale

Классический хэтчбек получил 375 лошадиных сил и огромные тормоза

Текст: Михаил Романченко
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Lancia Delta Integrale – культовая модель не только для поклонников итальянских фанатов автопрома, но и для автомобильной общественности в целом. 

Несколько лет назад была представлена современная интерпретация этого автомобиля в виде машины премиум-класса, а теперь появился вариант, подготовленный ателье Manhart и их подразделением классических автомобилей. 

Проект под названием Integrale 400 получил ряд изменений под капотом, а также перемены внешнего вида и подвески по сравнению с оригинальной моделью. 

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Во-первых, 2-литровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил в своей новой роли теперь развивает ни много ни мало 375 лошадиных сил и 550 ньютон-метров, которые передаются на все четыре колеса. 

Коробка передач обладает пятью передачами и была полностью переработана вместе с новым сцеплением.

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Для того, чтобы вовремя останавливать столь производительный хэтчбек, тюнеры из Manhart решили дополнить оснащение 5-дверки 380-миллиметровыми тормозами Brembo, установленными за 17-дюймовыми колесами фирмы OZ. 

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Внешний вид хэтчбека также подвергся пересмотру, получив матовый черный окрас с серо-красными акцентами. Дополнили общую визуальную картину новый спойлер на крышке багажника, а также сиденья и рулевое колесо, обтянутые алькантарой и кожей.

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Во сколько обошлась доработка Integrale немецкое тюнинг-ателье не уточняет. 

Источник:Manhart-Performance

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