Manhart доработал культовый хэтчбек Lancia Delta Integrale

Lancia Delta Integrale – культовая модель не только для поклонников итальянских фанатов автопрома, но и для автомобильной общественности в целом.

Несколько лет назад была представлена современная интерпретация этого автомобиля в виде машины премиум-класса, а теперь появился вариант, подготовленный ателье Manhart и их подразделением классических автомобилей.

Проект под названием Integrale 400 получил ряд изменений под капотом, а также перемены внешнего вида и подвески по сравнению с оригинальной моделью.

Во-первых, 2-литровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил в своей новой роли теперь развивает ни много ни мало 375 лошадиных сил и 550 ньютон-метров, которые передаются на все четыре колеса.

Коробка передач обладает пятью передачами и была полностью переработана вместе с новым сцеплением.

Для того, чтобы вовремя останавливать столь производительный хэтчбек, тюнеры из Manhart решили дополнить оснащение 5-дверки 380-миллиметровыми тормозами Brembo, установленными за 17-дюймовыми колесами фирмы OZ.

Внешний вид хэтчбека также подвергся пересмотру, получив матовый черный окрас с серо-красными акцентами. Дополнили общую визуальную картину новый спойлер на крышке багажника, а также сиденья и рулевое колесо, обтянутые алькантарой и кожей.

Во сколько обошлась доработка Integrale немецкое тюнинг-ателье не уточняет.