Последний Volkswagen Passat будет большим и экономичным

Volkswagen показал первые кадры девятого по счету поколения модели Passat, официальный дебют которого состоится этой осенью. Последняя модификация популярной модели немецкой марки будет предлагаться только в кузове универсал, вырастет в размерах и, как стало известно ранее, будет выпускаться на той же производственной линии, что и Skoda Superb.

Накануне в Сеть выложили фотографии на которых кузов нового «Пассат» скрыт так называемым цифровым камуфляжем, не позволяющим полноценно оценить экстерьер реформенного автомобиля. Впрочем, некоторые подробности, в том числе технические, о модели уже есть.

Новый Passat получит длину 4917 мм, что на 144 мм больше, чем этот же показатель в случае с его предшественником. Колесная база составит ровно 2841 мм (на 50 мм больше, чем раньше), а ширина увеличится на 20 мм и достигнет 1852 мм. Изменению подвергнется и высота универсала, прибавив 7 мм – до 1482 мм.

В Volkswagen утверждают, что более крупные габариты позволят увеличить пространство для ног пассажиров на 50 мм, а также довести объем багажника Passat до 690 литров.

В салоне новинка немецкой марки должна обзавестись полностью цифровой комбинацией приборов диагональю 10,25-дюймов и 12,9-дюймовым экраном мультимедийной системы. За дополнительную плату размер тачскрина последнего можно увеличить до 15 дюймов.

Линейка двигателей нового Passat включит в себя как бензиновые, так и дизельные и гибридные силовые установки.

Мощность вариантов PHEV может составить от 201 до 268 лошадиных сил, а их запас хода исключительно на электротяге должен оказаться равным примерно 120 километрам, что гарантирует впечатляющие показатели с точки зрения топливной экономичности.