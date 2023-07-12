Geely готовит мощную альтернативу Toyota Camry: изображения и подробности

Компания Geely стала одной из самых быстровосходящих звезд китайской автомобильной промышленности благодаря успеху своего кроссовера Coolray. Но если большинству эта марка известна как производитель автомобилей SUV, то на внутреннем рынке она продает еще и представительские седаны, в числе которых вскоре ожидается пополнение.

Новинка «поднебесного» автопроизводителя получит имя Galaxy L6 и позиционируется самой компанией как конкурент японского бестселлера Toyota Camry.

Длина новой 4-дверки Geely составит 4782 мм, что немного меньше, чем у его визави из «страны восходящего солнца», однако с точки зрения ширины он практически не уступит всем конкурентам из представительского класса (1875 мм). В качестве платформы выступит «тележка» Volvo – CMA.

Внешне машина будет похожа на концепт-кар Galaxy Light, представленный ранее в этом году, но с более смягченным и минималистичным дизайном, в котором нет даже традиционной радиаторной решетки.

К сожалению, фотографий салона седана пока нет. Их придется подождать максимум до августа, когда состоится официальная премьера этой модели. Тем не менее можно ожидать, что внутри Galaxy L6 будут использованы широкоформатные дисплеи, ставшие главной тенденцией этого десятилетия, а также приятные на ощупь материалы отделки.

Какими двигателями собираются комплектовать китайский премиум-седан официально неизвестно, но местные СМИ пишут о полуторалитровом турбомоторе, связку которому составит один или два электрических двигателя. Выбор батарей может включить в себя как литий-ионные аккумуляторы на 9,11 кВт/ч и 19,09 кВт/ч, так и литий-железо-фосфатную батарею на 18,7 кВт/ч. Их запас хода будет варьироваться от 48 до 105 км.

Что касается мощности, то версия с одним электромотором должна выдавать примерно 385 л.с., тогда как c двумя этот показатель превысит отметку в 600 лошадиных сил.