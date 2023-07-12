Caterham выпустит спортивное купе Project V, работающее на электричестве

Компания Caterham представила концепт под названием Project V накануне Фестиваля скорости в Гудвуде в конце прошлой недели, а теперь раскрыла о нем первую информацию. Согласно заявленным данным, серийная машина будет представлять собой полностью электрическое купе, которое появится на рынке в конце 2025 – начале 2026 года.

Автомобиль будет приводиться в движение за счет одного электромотора, выдающего 268 лошадиных сил, который установят на задней оси. Связку ему составит литий-ионный аккумулятор емкостью 55 кВт/ч, обеспечивающий запас хода до 400 километров.

Как заявляют в Caterham, на заряд тяговой батареи от 20 до 80% в случае с Project V будет уходить всего 15 минут при использовании быстрой зарядки с постоянным током мощностью 150 кВт.

С места до 100 километров в час спорткупе, снаряженная масса которого составит менее 1190 кг, сможет разгоняться менее чем за 4,5-секунды, а его максимальная скорость составит 230 километров в час.

В базовой версии Project V будет предложен с компоновкой сидений по схеме 2+1, однако в качестве опции можно будет выбрать и 4-местный вариант (2+2).

Интерьер, судя по фотографиям концепта, получит простой по современным меркам дизайн, но практически все, что есть у современных автомобилей, включая мультимедийную систему с сенсорным экраном, климат-контроль и цифровую комбинацию приборов.