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Редкий Ford нашелся спустя 30 лет с момента исчезновения (фото)

Это Escort в модификации RS Cosworth

Текст: Алиса Шашкова
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Классический Ford Escort RS Cosworth стал интернет-сенсацией после того, как его обнаружили спустя более чем 30 лет поисков. Автомобиль является одним из 2500 выпущенных с омологацией и имеет пробег чуть более 1000 километров. 

Машину отгрузили ее владельцу в 1992 году, но почти весь свой километраж она проехала еще до 1993 года, после чего полностью «исчезла со всех радаров». 

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Впрочем, как выяснилось спустя три десятилетия, автомобиль не канул в Лету, а весь этот период находился в распоряжении одного из коллекционеров, который перевез ее в 2000 году в Австралию. С тех пор автомобиль находился в гараже и ни разу не выезжал на общественные дороги.

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В 2021 году машину приобрел ее нынешний владелец, который вернул автомобиль в Великобританию. Сейчас спортивное купе собираются продать на аукционе Silverstone Auctions.

Эксперты ожидают, что итоговая цена автомобиля превысит отметку в 200 тысяч евро или около 20 миллионов рублей. 

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Уникальность конкретно этого экземпляра Escort RS Cosworth заключается в том, что его построили 19 августа 1992 года, что сделало его одной из первых таких машин.

Автомобилю достался окрас «Diamond White» и салон «Raven», а отсутствие кондиционера говорило о его раллийном предназначении.

Источник:Silverstone Auctions

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