Новая генерация самого большого кроссовера Hyundai выехала на первые тесты

Компания Hyundai работает над новой генерацией своего большого кроссовера Palisade, длиной почти 5 метров. Премьера глубоко модернизированного вседорожника корейцев должна состояться в 2025 году. Накануне местные СМИ подловили тестовый прототип этой модели, а также раскрыли о нем все известные на сегодняшний день подробности.

Машину, проходящую сейчас под кодовым наименованием LX3, заметили на одной из парковок Сеула, а затем проехались за ней по городу.

Судя по внешнему облику автомобиля, визуально это не совсем новый Palisade, а так называемый тестовый мул (новая машина в кузове старой).

При этом особое внимание в ее экстерьере привлекает отсутствие пластикового обвеса по бокам кузова, а также бампера, отличающиеся цветом от самого кузова.

Предполагается, что первый серийный прототип Hyundai Palisade 3 генерации выйдет на дороги не раньше, чем в октябре.

Единственное, что пока можно сказать о новом «Палисад», касается его технической стороны.

Как пишет издание «The KCB», актуальная линейка этой модели, состоящая из 3,5- и 3,8-литровых атмосферных моторов на 250 и 295 лошадиных сил, в грядущем поколении пополнится гибридом на базе 2,5-литрового мотора. Именно его прочат под капот будущей новой генерации Santa Fe.