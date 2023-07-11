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Владелец Ferrari за 200 млн. рублей не боится ездить на ней не только по асфальту (видео)

Премьера этого суперкара состоялась в 2021 году

Текст: Михаил Романченко
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Около двух лет назад Ferrari представила Daytona SP3 – одну из самых особенных моделей итальянской марки 21-го века, стоимость которой превышает 2 миллиона евро (около 200 миллионов рублей). 

Как и ожидалось, большинство таких машин стоит в гаражах у известных и не очень коллекционеров, которые выгоняют их только по особым случаям, будь то соревнования, либо другие мероприятия. Причем чаще всего к ним приставляется собственная охрана.

Но, как показало видео, опубликованное в YouTube, как минимум один владелец Daytona SP3 не боится использовать такую Ferrari повседневно и даже устраивать на ней вылазки за пределы асфальта.

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Речь идет о машине SP3 в Rosso Libano, которая последние несколько недель участвовала в соревнованиях в Великобритании.

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Ролик длится около 8 минут и сначала демонстрирует, как машина едет по узким дорогам, а затем выезжает на специально отведенный луг, где ее владелец дает волю своим внедорожным навыкам. 

Напомним, Ferrari Daytona SP3 оснащается мотором V12, выдающим 840 лошадиных сил. С места до 100 километров в час суперкар разгоняется всего за 2,85-секунды, а его максимальная скорость равна 340 километрам в час. 

Фото:TFJJ

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