Новый Toyota Land Cruiser Prado: раскрыта информация о его двигателях

Вскоре после публикации официального тизера нового Land Cruiser Prado для рынка США Toyota подтвердила тесную связь этой модели с недавно пережившим смену поколения Lexus GX. Впрочем, несмотря на то, что оба родственных внедорожника будут построены на единой платформе, линейка двигателей у них будет различаться.

В Сеть просочился официальный документ с подписью представителей Toyota, в котором говорится о трех вариантах 4-цилиндрового силового агрегата для нового Prado.

Это 2,8-литровый турбодизельный мотор 1GD-FTW от Hilux и Fortuner, 2,4-литровый бензиновый турбомотор, заимствованный у Tacoma и Kluger, а также атмосферный 2,7-литровый бензиновый агрегат 2TR-FE.

Таким образом, если верить этим данным, 3,4-литрового бензинового твин-турбированного мотора, который достался Lexus GX, у нового «Прадо» в США не будет.

Вместе с тем в зависимости от рынка знаменитый внедорожник Toyota будет иметь собственное название. В качестве альтернативы имени Prado будет использоваться индекс 250 Series.

По неофициальной информации, европейская версия «младшего» Land Cruiser встанет на конвейер в ноябре 2023 года, тогда как в США премьера внедорожника может состояться немного раньше (примерно через несколько месяцев).