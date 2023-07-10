Новый Skoda Superb может выглядеть так: первые изображения

Чешская автомобильная марка Skoda работает над новой генерацией своего флагманского лифтбэка Superb. В последнее время количество фотографий прототипов этой модели, появляющихся в Сети, буквально зашкаливает. Это может говорить только об одном – премьера этого автомобиля уже не за горами.

Как будет выглядеть Skoda Superb со сменой поколения решили представить независимые дизайнеры из студии «Digimods Design», демонстрирующие свои работы на популярном видеохостинге «YouTube».

В рендерах их авторы черпали вдохновение с внешнего облика как актуальных «Супербов», так и тестовых прототипов, то и дело попадающих в объективы фотошпионов.

Судя по получившимся изображениям, модернизированные чешские лифтбэки могут получить эволюционные изменения, которые затронут переднюю и заднюю части их кузовов.

Так, к примеру, у новых Superb на рендерах видна более широкая радиаторная решетка, другой передний бампер и предельно узкие дневные ходовые огни, под которыми расположены основные блоки фар.

Сбоку флагманский лифтбэк Skoda практически не изменится, чего не скажешь о его корме, которую может ожидать появление необычных Т-образных задних фонарей, другого бампера и небольшого спойлера на крышке багажника.

В основу нового «Суперб» ляжет модульная платформа MQB, подразумевающая размер колесной базы в 2840 мм. Впрочем, чехи вполне могут увеличить ее как минимум до 2900 мм. Линейка двигателей автомобиля должна включить в себя как дизельные моторы, так и мягкие и подключаемые гибриды.

Официальный дебют нового Skoda Superb должен состояться уже этой осенью.