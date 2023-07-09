Новый Toyota Land Cruiser Prado появится раньше, чем все ждали

Компания Toyota может запустить продажи нового поколения внедорожника Land Cruiser Prado раньше, чем предполагалось изначально. По крайней мере об этом пишут японские СМИ, владеющие инсайдерской информацией из стана автопроизводителя.

Считалось, что новый «Прадо» придется подождать как минимум до начала 2024 года. Однако если верить сведениям портала «BestCarWeb», появления этого внедорожника на дорогах может произойти уже в конце этого года.

Если эта информация окажется верной, то премьера машины состоится ближе к зиме (предположительно, в ноябре).

По свежим слухам, внедорожник увеличится в размерах, прибавив 75 мм в длину, 35 мм в ширину и 50 мм в высоту. Таким образом, его габариты окажутся равны: 4900/1920/1900 мм соответственно.

Как будет выглядеть автомобиль пока неизвестно, но независимые дизайнеры уже строят собственные теории. Один из вариантов экстерьера нового Prado нарисовал художник Эндрю Герреро с филиппинского портала «Top Gear».

На рендерах японский вездеход предстал в версии GR Sport, в которой ранее появился его старший родственник Land Cruiser 300. При этом множество элементов экстерьера машина позаимствовала у недавно представленного обновленного Lexus GX.

Учитывая техническое родство «Прадо» и модернизированного «Лексуса», под капотом «тойотовского» бестселлера вполне можно ожидать появления тех же моторов, что и в случае с новым GX. Это 2,4-литровый турбогибрид, а также 3,5-литровый V6 с двойным «наддувом». Сохранится ли у «Прадо» дизельная версия – пока неизвестно.