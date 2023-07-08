Новый патент Ford позволит водителю ездить по бездорожью стоя

При преодолении серьезного бездорожья порой приходится ехать наугад, поскольку оценить обстановку вокруг не выходя из машины непросто. Но не так давно кому-то из инженеров Ford в голову пришла блестящая идея, как решить эту проблему кардинальным образом.

Как сообщает издание «CarBuzz» со ссылкой на патент американской компании, в документе изображен водитель Bronco, стоящий высунув голову из крыши автомобиля. Это отличный способ для того, чтобы увидеть колеса и любые препятствия впереди, но не самая удобная позиция для управления машиной.

Идея Ford заключается в том, чтобы создать элементы управления таким образом, чтобы водить автомобиль в положении стоя было не только комфортно, но еще и безопасно.

Согласно патентной заявке, новая система, разработанная инженерами американской компании, использует датчики для определения того, сидит водитель или же стоит. Обнаружив, что он находится на ногах, система активирует дополнительные элементы управления машиной, расположенные в верхней части лобового стекла. Ёмкостные сенсорные панели можно будет использовать как для управления скоростью машины, так и для совершения маневров.

Разумеется, при езде стоя система будет работать максимально плавно (предлагается использовать демпфирование ускорения и торможения), чтобы уменьшить вероятность того, что водитель будет чрезмерно раскачиваться.

Разумеется, наличие патента отнюдь не гарантирует, что в будущем эта технология со 100-процентной вероятностью появится на одном из внедорожников Ford. При этом реализовать ее было бы максимально просто только в случае с Bronco, у которого предусмотрена съемная крыша.