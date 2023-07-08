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Самый большой Nissan застрял в 2500-летнем дереве (фото)

Инцидент засняли множество туристов

Текст: Алиса Шашкова
Снимок экрана 2023 07 08 в 15.18.27

Водитель 5,3-метрового внедорожника Nissan Armada попал в заголовки газет и на страницы пабликов в социальных сетях после того, как решил проехать через ствол 2500-летнего дерева в Калифорнии (США).

Растение, получившее название «Святилище», является одним из трех деревьев в этом районе, через которые действительно разрешен проезд, но необходимо четко соблюдать инструкции относительно размеров автомобиля. 

Снимок экрана 2023 07 08 в 15.05.37

Судя по всему, владельца этого Nissan ограничения не остановили, либо информации о них он просто не увидел.

В итоге вседорожник, который по габаритам значительно превосходит среднестатистический (X-Trail и тому подобные), застрял в стволе дерева, чем привлек внимание десятков туристов и их фотокамер. 

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На кадрах видно, что в конечном счете водителю все же удается выбраться из западни, правда это дается ему дорогой ценой, поскольку приходится пожертвовать лакокрасочным покрытием правой стороны кузова. 

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Информации о том, понес ли владелец Armada какие-либо правовые последствия, нет, но учитывая, что дерево находится в частной собственности, такой вариант выглядит как вполне возможный. 

Некоторые пользователи Сети в комментариях даже предполагают, что машина была арендована и такое приключение обойдется ее водителю очень недешево. 

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