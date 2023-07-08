В России появился конкурент кроссовера «Москвич 3е» от Honda

Компания Honda не поставляет свои автомобили в Россию еще с начала прошлого года. Причем в отличие от большинства других зарубежных автопроизводителей, ушедших из РФ, о закрытии бизнеса у нас японцы предупредили еще в середине 2021 года.

Несмотря на то, что официальных поставок «Хонд» в Россию нет, их по-прежнему продолжают ввозить параллельные импортеры. И иногда это модели, которые малоизвестны нашим покупателям.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, на российском рынке начинаются продажи нового батарейного кроссовера Honda e:NP1. Эта модель фактически является представителем того же сегмента, что и электрический «Москвич 3е».

Машины похожи не только по габаритам, но еще и по некоторым техническим характеристикам. Так, к примеру, эта «Хонда», как, собственно, и «Москвич 3е» (он же перелицованный JAC E40X), представляет собой безальтернативно переднеприводный кроссовер.

Мощность его силовой установки равна 204 лошадиным силам, тогда как у детища московского автозавода этот показатель составляет 193 л.с.

Благодаря емкости тягового аккумулятора в 68,8 кВт/ч японский кроссовер способен проезжать на одном заряде до 510 километров, тогда как в случае с «Москвичом» дальнобойность при полностью заряженной батареи на 100 км меньше.

В Россию ввозят Honda e:NP1 из Китая. Это машины 2023 года выпуска с минимальным перегонным пробегом. Цены на них начинаются от 2 миллионов 830 и доходят до 3 миллионов 700 тысяч рублей.

Для сравнения стоимость «Москвича 3е» в России составляет 3 миллиона 558 тысяч рублей.