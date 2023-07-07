Новый кроссовер Toyota, который будет дороже Land Cruiser 300, может выглядеть так

Компания Toyota готовится выбраться в новый для себя сегмент, где представлены люксовые премиальные марки, такие как Rolls-Royce и Bentley.

Добиться этого японцы собираются с новым вседорожником Century, который должен оказаться не только одним из самых роскошных во всей SUV линейке марки, но и наиболее дорогим. Предполагается, что по цене эта модель будет превосходить даже Land Cruiser 300.

Независимые дизайнеры уже подготовили собственный вариант дизайна автомобиля, который, как ожидается, переймет большую часть визуальных решений у одноименного седана Century.

Как видно на новых рендерных изображениях, Toyota Century SUV может получить аналогичную с 4-дверкой хромированную радиаторную решетку, но слегка иной формы. По бокам от нее расположатся широкие блоки фар, а сзади окажется установлен блок фонарей в виде буквы «П».

Дополнят картину точно такие же, как и в случае с седаном Century многоспицевые хромированные колесные диски.

В основу кроссовера должна лечь модульная платформа TNGA-K, которую новинка «Тойоты» позаимствует у североамериканского вседорожника Grand Highlander.

Габариты машины плюс-минус известны. Длина составит 5345 мм, ширина – 1980 мм, а высота – 1800 мм.

О технической части информации пока нет, но ходят слухи о двух силовых установках. Одна из них – 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый турбомотор, дополненный технологией Hybrid Max. Максимальная мощность установки составит 362 л.с. Альтернатива – 3,5-литровый V6 с двумя электромоторами. Общая отдача этого тандема может составить 600 лошадиных сил или более.

Предполагаемая цена Toyota Century SUV – более 23 миллионов иен или около 15 миллионов рублей по текущему курсу. Это более, чем в три раза дороже, чем в Японии продают Land Cruiser 300.