ДомойАвтоновости сегодняГрузовики ЗИЛ-133Г4 с нулевым пробегом, простоявшие 30 лет, продают за 700 тысяч...

Грузовики ЗИЛ-133Г4 с нулевым пробегом, простоявшие 30 лет, продают за 700 тысяч рублей

Их списали из Росрезерва

Текст: Ростислав Архипов
зил

На вторичном рынке России можно без труда найти практически любой советский автомобиль, но почти всегда это будут машины, которые успели накатать приличный километраж.

Впрочем, недавно на одном из крупных классифайдов выложили объявление о продаже даже не одного советского грузовика, а сразу целой партии.

2023 07 07 14.41.04 1

Речь идет о машинах ЗИЛ с индексом 133Г4, сошедших с конвейера 30 лет назад. Как пишет издание «Автопоток», обнаружившее соответствующее объявление, все машины имеют нулевой пробег. 

Они были списаны из Росрезерва и укомплектованы дизельным мотором ЗИЛ-645. После того, как журналисты связались с продавцом, выяснилось, что все эти грузовики не имеют ПТС, но несмотря на долгий простой остаются на ходу.  

12

Общая партия таких машин состоит из 47 единиц, снятых с консервации. Часть из них сейчас находится в Саратовской, а другая расположена в Волгоградской области.

Но куда интереснее цена таких «ЗИЛов». За каждый из автомобилей просят 700 тысяч рублей. 

Источник:Автопоток
Фото:Автопоток

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+