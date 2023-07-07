В Россию привезли новейший кроссовер Lexus со штурвалом вместо руля

Линейка автомобилей компании Lexus с недавних пор включает в себя не только модели на традиционном топливе, но и на электричестве. Первый «батарейный» кроссовер марки под названием RZ был представлен в прошлом году, а теперь представлен, в том числе и России благодаря усилиям параллельных импортеров.

Lexus RZ – это премиальная альтернатива электрическому кроссоверу Toyota bZ4X, который также уже представлен на российском рынке. Как и в случае с «Тойотой», новые «Лексусы», работающие на электричестве, ввозят к нам из Китая через порт во Владивостоке.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, РФ поступают автомобили 2023 года выпуска в версии 450E. Это машины с полным приводом, оснащенные двумя электромоторами с суммарной мощностью 313 л.с.

Благодаря тройной литиевой тяговой батареи на 71,4 кВт/ч запас хода таких «Лексусов» на одном заряде составляет почти 500 километров. На разгон с места до 100 км/ч уходит 5,3-секунды.

Внешне RZ практически не пересекается с батарейным SUV Toyota, получив собственный дизайн как снаружи, так и внутри. Длина кроссовера составляет 4805 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1635 мм. Таким образом, RZ чуть компактнее бензинового кроссовера RX, но обладает практически таким же объемом внутри благодаря точно такой же колесной базе в 2850 мм.

Одна из главных «фишек» этого «паркетника» Lexus заключается в технологии Steer-by-wire (управление по проводам), которая подразумевает отсутствие механической связи между рулем и колесами.

Впрочем, самого рулевого колеса в традиционном понимании в салоне RZ нет. Вместо него, как и в «топовых» версиях Toyota bZ4X, установлен штурвал.

Цены на параллельно импортированные Lexus RZ в России начинаются с отметки в 5 миллионов 895 тысяч рублей и доходят почти до 9 миллионов рублей.