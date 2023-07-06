В России начали продавать китайскую замену Hyundai Creta

Еще совсем недавно кроссовер Hyundai Creta был в России вне конкуренции, долгое время оставаясь одним из самых популярных «паркетников» в стране. Но те времена безвозвратно ушли и сейчас некогда корейский бестселлер не входит даже в десятку по продажам в РФ.

Как и полагается в условиях конкуренции, на его место уже собирается широкий круг претендентов, одним из которых является китайский кроссовер российской сборки.

Речь идет о модели BAIC X35. Такие «паркетники» уже несколько месяцев сходят с конвейера завода «Автотор» в Калининграде, а недавно их первые экземпляры начали поступать в распоряжение дилеров.

Длина «Икс тридцать пятого» составляет 4325 мм, а размер его колесной базы равен 2570 мм. Таким образом, по габаритам он практически идентичен «Крете».

Машина доступна для покупателей в двух исполнениях. Первое оснащается полуторалитровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 116 лошадиных сил. Связку двигателю составляет вариатор. Тогда как второй вариант обладает турбомотором с аналогичным рабочим объемом, но мощностью уже 150 л.с.

Вот только привод во всех версиях, увы и ах, может быть исключительно передним, тогда как в случае с Creta можно было выбрать в том числе и полный.

Ценник на машину уже известен. В «базе» за нее просят от 1 миллиона 700 тысяч рублей, а самая «нафаршированная» модификация оценена в 2 миллиона 140 тысяч рублей.