В заброшенном дилерском центре во Франции нашли более 20 машин Saab

Находка в виде так называемой «капсулы времени», простоявшей без движения десятилетия, хоть и крайне редка, но все же возможна. Не так давно блогерам c YouTube-канала «Forgotten Buildings» удалось доказать это, обнаружив даже не одну такую машину, а сразу более 20. И все благодаря тому, что им удачно подвернулся заброшенный дилерский центр Saab во Франции.

Несмотря на то, что компания Saab обанкротилась в 2011 году, некоторые автосалоны продолжали продавать уже выпущенные машины этой марки в несколько следующих лет. Одним из них был дилерский центр во Франции, открывшийся в 1972 году.

Как утверждают блогеры, им владело два брата до тех пор, пока у семейного бизнеса не возникли финансовые проблемы. В каком году прекратилась работа автосалона – неизвестно, но явно не меньше 10. При этом внутри остались стоять ни много ни мало более двадцати автомобилей Saab.

Как можно заметить по видеоролику, автосалон находится в запущенном состоянии с явными признаками вандализма и краж: разбитые стекла, много грязи и мусора.

Сами машины внешне выглядят очень потрепанными, многие из них лишены колес и стекол, а также покрыты толстым слоем пыли как снаружи, так и внутри.

На кадрах демонстрируются такие модели Saab, как 9-3 и 9-5. Кроме них мельком попадают в объектив несколько машин бизнес-класса с индексом 9000.

Самый большой сюрприз происходит, когда блогеры попадают в мастерскую, где находят несколько машин французских марок, таких как раритетный фургон Renault 4 и ряд других моделей Peugeot и Citroen.

Какая судьба ждет найденные «капсулы времени» остается только догадываться. Скорее всего, все они за некоторым исключением отправятся на свалку.