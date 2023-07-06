Абсолютно новый Hyundai Santa Fe получит дизайн в стиле Land Rover: изображения

Количество появлений в Сети фотографий прототипов нового поколения Hyundai Santa Fe растет с геометрической прогрессией, что может означать только одно – премьера автомобиля уже не за горами. Уже плюс-минус понятно, что популярный корейский кроссовер обретет полностью новый дизайн, который не будет пересекаться с экстерьером его предшественника.

Взяв за основу шпионские фото, независимые дизайнеры продемонстрировали потенциальный вариант внешности грядущей генерации Santa Fe. Кадры с новым «Санта Фе» автомобильные художники опубликовали в одном из роликов на YouTube-канале «Tech Time».

Судя по ним, большой кроссовер корейской марки получит гораздо более брутальный дизайн, нежели актуальный вседорожник. Что интересно, экстерьер машины будет частично пересекаться с Land Rover Defender последней генерации.

Спереди новый Santa Fe ожидает появления высокого капота, узкой прямоугольной радиаторной решетки с рисунком в виде сетки, а также H-образных дневных ходовых огней и иного бампера.

Боковины машины будут выполнены в строгом стиле и обзаведутся широким внедорожным пластиковым обвесом.

Что касается кормы, то она изменится не меньше, чем передняя часть кузова, получив совершенно иную заднюю дверь, высокие бесшовные вертикальные фонари и пластиковую накладку на заднем бампере.

Дополнят картину рейлинги на крыше, которые придадут автомобилю еще более внедорожный вид.

Ранее один из топ-менеджеров Hyundai рассказывал о том, что разработка внешности нового Santa Fe велась не совсем традиционным способом. В частности, дизайнеры начинали рисовать машину с багажника, постепенно продвигаясь вперед, тогда как при проектировании кузовов обычно все происходит в точности до наоборот.

Технических подробностей о новинке корейской марки пока нет. В ее основу может лечь как актуальная, так и другая модульная платформа. Премьера машины должна состояться до конца 2023 года.