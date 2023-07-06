55-летнюю советскую мотоколяску продают по цене новой Lada Vesta NG

Это необычное транспортное средство, разработанное в Советском Союзе, получило свое прозвище «Моргуновка» после того, как на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика». Его выпуском занималось Серпуховское мотоциклетное предприятие в период с 1958 по 1970 год.

До сегодняшних дней таких автомобилей-мотоколясок дожило очень мало, но одну из них в очень хорошем состоянии недавно выставили на продажу по цене Vesta NG.

Машина СМЗ 3-А 1968 года выпуска, пережившая реставрацию, находится во Владимире. Несмотря на проведенные работы с кузовом ее владелец признается, что при желании в экстерьере машины можно обнаружить хоть мелкие и временные, но недочеты.

Как видно на опубликованных в объявлении фотографиях, автомобиль выкрашен в зеленый цвет. Сиденья в салоне перешиты в новую кожу, а в задней части установлен сабвуфер.

Приводит в движение моторизованную инвалидную коляску, в современном мире выглядящую как ультра-компактный кабриолет, стандартный мотоциклетный двигатель мощностью 10 лошадиных сил.

Утверждается, что пробег машины равен всего 3 тысячам километров, а за все время ей владело всего 2 человека.

За коллекционный 55-летний автомобиль-мотоколяску в отличном состоянии собираются выручить 1 миллион 120 тысяч рублей, что близко к цене новой Lada Vesta NG, недавно вышедшей в продажу в России.