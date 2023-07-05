На тестах засняли загадочный кроссовер Kia

На дорогах Южной Кореи запечатлели прототип компактного автомобиля Kia, который может оказаться полностью новым небольшим кроссовером этой марки. Машину подловили как во время движения, так и затем отследили ее на одной из парковок Сеула. Впрочем, понять, что это за модель, пока непросто.

Ранее прототипы таких «паркетников» Kia уже замечали в Корее и тогда предполагалось, что это некий новый электрокар марки. Однако на свежих фотографиях отчетливо видна большая выхлопная труба, торчащая из-под заднего бампера, что опровергает эту теорию.

Некоторые источники утверждали, что Kia тестирует новое поколение хэтчбека Cerato, но его дебют состоится не раньше второй половины следующего года, а клиренс вряд ли будет таким высоким, как у прототипа.

Альтернативные варианты – это может быть новый Stonic или Seltos, однако тестовый автомобиль не подходит ни под один из них по формату, так как представляет собой что-то вроде приподнятого хэтчбека, нежели полноценный SUV.

Таким образом, более-менее достоверных версий остается только две. Либо Kia начала ранние этапы испытаний нового поколения модели XCeed, нежели компания готовит некий пока неизвестный компактный «паркетник» с бензиновым или дизельным двигателем.