«Номенклатурное лакшери»: на продажу выставили очень редкую «Волгу»

Объявлений о продаже автомобилей «ГАЗ-3201» на вторичном рынке страны сейчас немало, но найти именно такую машину будет непросто. Редчайший экземпляр «Волги» выставили на продажу в Кирове. Она интересна не только своим оснащением, но и историей.

Как утверждает продавец, речь идет об ограниченной партии машин с индексом ГАЗ-310200. Суммарный тираж таких «Волг» составил всего 15 единиц. Автомобили изготавливали по заказу силовых и властных структур. В объявлении говорится следующее:

«Это были автомобили периода истории России, когда всех чиновников пересаживали на отечественные машины. Этот автомобиль заказывал губернатор Кировской области Сергеенко В.Н., но эксплуатировали его очень мало. Круглый год он стоял в гараже Администрации области».

По словам автора объявления, частные лица выкупили машину в 2005 году по цене почти в 1 миллион рублей, но перед этим в ней демонтировали все специальное оборудование, включая спецсвязь и «глушилки».

Ее главное отличие от простых ГАЗ-3102 заключается в удлиненном кузове, обеспечивающим дополнительное пространство для пассажиров сзади.

От водителя их отделяет специальная перегородка, отделанная кожей и деревом, а также стеклянная панель. В центральной части разделителя установлен телевизор.

Еще одна интересная особенность этой «Волги» спрятана в ее подлокотнике, где размещен холодильник.

Автомобиль оценен его нынешним владельцем в 1 миллион 500 тысяч рублей. Эта сумма включает в себя не только стоимость автомобиля, но и восстановительные работы, которые приведут ее в состояние нового авто.

В случае, если покупатель решит заниматься проектом самостоятельно, то из полутора миллионов будут вычтены затраты на эту процедуру (около 500 тысяч рублей).