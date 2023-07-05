«АвтоВАЗ» продолжает борьбу за «Весту»: на территории завода всё больше некомплектных машин

Несмотря на то, что официальные продажи новой Lada Vesta NG уже стартовали, «АвтоВАЗ» продолжает сталкиваться с определенными проблемами при производстве этой модели, переехавшей из Ижевска в Тольятти.

Как пишут инсайдеры, периодически раскрывающие интересные подробности о жизни российского автомобильного завода, сейчас новые «Весты» выпускают в некомплектном состоянии. Это машины в белом цвете кузова, которым периодически недостает какой-либо позиции:

«Вчера даже сходили без передних сидений, водители использовали полиуретановый короб под мелочовку из ниши запасного колеса».

Кроме того, этот же источник информации сообщает о том, что некомплектным Vesta NG может не хватать множества деталей, включая дверных ручек, задних стекол, блока экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС», окантовки комбинации приборов и даже штырьков для лючков бензобаков.

Впрочем, как отмечают авторы паблика «Avtograd News», работа над тем, чтобы все эти детали выпускались в России продолжаются. Так, к примеру, не так давно «вазовцам» удалось найти пресс-форму для выпуска окантовки «приборки» в Румынии.

Что касается некомплектных машин, то они продолжают накапливаться в специально отведенном для этого месте на территории завода. И, судя по фотографиям с этого места, их количество уже исчисляется сотнями.