ДомойАвтоновости сегодня«АвтоВАЗ» продолжает борьбу за «Весту»: на территории завода всё больше некомплектных машин

«АвтоВАЗ» продолжает борьбу за «Весту»: на территории завода всё больше некомплектных машин

Машинам недостает множества деталей, но их поиск и локализация продолжается

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2023 07 05 в 09.27.30

Несмотря на то, что официальные продажи новой Lada Vesta NG уже стартовали, «АвтоВАЗ» продолжает сталкиваться с определенными проблемами при производстве этой модели, переехавшей из Ижевска в Тольятти. 

collage 2

Как пишут инсайдеры, периодически раскрывающие интересные подробности о жизни российского автомобильного завода, сейчас новые «Весты» выпускают в некомплектном состоянии. Это машины в белом цвете кузова, которым периодически недостает какой-либо позиции: 

«Вчера даже сходили без передних сидений, водители использовали полиуретановый короб под мелочовку из ниши запасного колеса».

Кроме того, этот же источник информации сообщает о том, что некомплектным Vesta NG может не хватать множества деталей, включая дверных ручек, задних стекол, блока экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС», окантовки комбинации приборов и даже штырьков для лючков бензобаков. 

collage2 1

Впрочем, как отмечают авторы паблика «Avtograd News», работа над тем, чтобы все эти детали выпускались в России продолжаются. Так, к примеру, не так давно «вазовцам» удалось  найти пресс-форму для выпуска окантовки «приборки» в Румынии.

Что касается некомплектных машин, то они продолжают накапливаться в специально отведенном для этого месте на территории завода. И, судя по фотографиям с этого места, их количество уже исчисляется сотнями. 

Источник:Avtograd News

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+