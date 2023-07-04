Lada Van: что известно о новом минивэне «АвтоВАЗа», который построят на базе «Весты»

Одной из главных новостей сегодняшнего дня без преувеличения стала публикация инсайдерского издания «Автопоток» о планах «АвтоВАЗа» выпустить новый минивэн. Речь идет о проекте с потенциальным названием Lada Van, но не о том, который тольяттинцы собирались выпустить совместно с Renault (на базе Dokker), а о собственной разработке компании.

Как утверждают журналисты популярного телеграм-канала, сейчас эта машина проходит под заводским наименованием RGH. В ее основе будет лежать платформа семейства Lada Vesta, на которой, напомним, в будущем построят еще и кроссовер.

Предполагается, что Lada Van выступит в качестве замены для популярного Lada Largus, локализовать производство которого из-за большого количества иностранных комплектующих по-прежнему остается для «АвтоВАЗа» большой проблемой.

Что интересно, сами «вазовцы» называют такой автомобиль просто вэном, но это не совсем верно, учитывая, что у машины будет не однообъемный, а двухобъемный кузов.

Подробностей о том, как будут реализовываться два перспективных проекта (минивэн и кроссовер Lada), пока нет, но ходят слухи, что от Vesta обе машины позаимствуют только основание кузова, тогда как верхняя часть в случае с ними будет собственной.

Первым в реализацию должен поступить проект кроссовера Vesta SUV, базовый вариант дизайна для которого собираются выбрать уже в августе. Когда это произойдет с минивэном – неизвестно.