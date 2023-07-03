Возрожденную «Ниву» по-японски засняли камеры слежения на дорогах

В начале этого года стало известно о планах компании Toyota вернуть в продажу на японский рынок легендарный внедорожник Rankle 70 (он же Nanamaru или Land Cruiser 70). В качестве предварительных сроков дебюта модели называлась осень.

До недавних пор автомобиль ни разу не появлялся в объективах фотошпионов, однако недавно его удалось запечатлеть в ходе тестов камерам слежения на дорогах.

Судя по единственному черно-белому снимку, сделанному на одной из улиц Токио, новый Rankle 70 сохранит свой оквадраченный классический дизайн, в котором машину до сих пор выпускают в Австралии. Впрочем, определенные внешние изменения автомобиль всё же ждут. И сосредоточатся они как спереди, так и сзади, где отчетливо видна камуфляжная пленка.

Предполагается, что новый Nanamaru обзаведется классическими круглыми блоками фар, но со светодиодным наполнением, и большими передними крыльями, а на месте эмблемы бренда на радиаторной решетке разместится крупная надпись со словом «Toyota».

Информации о технических изменениях внедорожника, который в Японии до сих пор носит тот же статус, что и в России классическая «Нива», пока нет.

Впрочем, инсайдеры уверены, что машине достанется более современный 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизель, работающий в паре с 6-диапазонной автоматической трансмиссией. Мощность двигателя, который сейчас устанавливают на пикапы Hilux, составляет до 224 л.с. и 550 Нм.

Одной из главных причин, по которым «Нанамару» решили возродить в Японии, связана со спросом на такой внедорожник. Отмечается, что востребованность классического рамного вездехода Toyota настолько высока, что некоторые машины с пробегом около 100 тысяч км стоят дороже прейскурантной цены.