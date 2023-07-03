На продажу выставили редкий отечественный пластмассовый внедорожник

В начале 90-х проект этого автомобиля считался крайне перспективным, а некоторые и вовсе сравнивали его с Suzuki Samurai. Несмотря на то, что планы по выпуску таких машин совместно с британцами провалились, энтузиастам все же удалось запустить их мелкосерийное производство с использованием исключительно отечественных комплектующих. Один из таких внедорожников выставили на продажу в России.

Машина под названием «Автокам-2160», сборка которой осуществлялась на велосипедном заводе «Велта» в Перми, выделялась на фоне остальных тем, что ее главной особенностью стал пластиковый кузов.

Уникальных деталей у машины было немного – только рама и корпус. Все остальное внедорожник позаимствовал у других советских автомобилей. Так, к примеру, ходовая была взята у «ИЖ-Орбиты», а двигатель и трансмиссия – у «Москвича-2140», тогда как электроника и интерьер оказались практически точной копией «Оки».

Согласно описанию к объявлению, на продажу выставлен «Автокам-2160» 1994 года выпуска. Приводит в движение пластмассовый внедорожник полуторалитровый мотор 412МЭ (от «Москвича»), выдающий 72 лошадиные силы. Связку ему составляет механическая трансмиссия. Привод – задний.

По словам продавца, машина находится на условном ходу, поскольку у коробки отсутствует четвертая передача. Что касается других нюансов, то о них говорится следующее:

«Свет есть, дворники не работают. Лобовое с трещиной. Пробег реальный! По факту – один хозяин. Надо будет вложить в нее рублей 20 (речь идет о 20 тысячах рублей – прим.ред) и она уверенно поедет!».

За свою машину продавец хочет выручить 213 тысяч рублей, но все же готов на определенный торг.