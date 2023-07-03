На продажу выставили редчайший ЗИЛ-41049 из Гаража особого назначения

Иногда на вторичном рынке России появляются объявления о продаже машин, которые являются чрезвычайно редкими, а также обладающими особой историей. Одно из них накануне появилось в Воронеже. Чем оно привлекло наше внимание – в материале Daily-Motor.Ru.

Речь идет о продаже представительского лимузина «ЗИЛ», но далеко не обычного, а редчайшего варианта с индексом 41049. За всю историю завода имени Лихачева таких автомобилей было выпущено всего 2.

Как отмечает сам продавец, эта модификация лимузина «ЗИЛ» создана в качестве автомобиля сопровождения с системой правительственной связи.

В свое время он находился в Гараже особого назначения (ГОН) и использовался для быстрой связи первых лиц государства с главами ведомств и представителей других стран.

Машина сошла с конвейера завода «ЗИЛ» (цеха номер 6) в сентябре 2000 года. Под ее капотом установлен 7,7-литровый бензиновый мотор, выдающий 315 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая коробка передач. Привод – задний, а пробег равен 35 тысячам километров.

В объявлении говорится следующее:

«Автомобиль в оригинальном аутентичном состоянии, кроме аппаратуры спецсвязи – она отсутствует (демонтирована при переводе на частный учет). Автомобиль не реставрировался. Не бит, в заводской краске. В техническом плане полностью обслужен. В комплекте с автомобилем идет чехол. Пробег 35 000 реальный».

За крайне редкий, но все же 24-летний автомобиль продавец собирается выручить 13 миллионов рублей.