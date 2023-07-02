Один из худших автомобилей в мире может возродиться: первые изображения

Бюджетная «малолитражка» Zastava Yugo, хоть и не была известна в России, зато хорошо знакома жителям Восточной Европы и США, где ее окрестили одним из худших автомобилей в мире.

Последний экземпляр Yugo сошел с конвейера завода в Сербии в 2008 году, а спустя 13 лет начали ходить слухи о планах по возрождению этой модели, которые к настоящему моменту полностью стихли.

Впрочем, македонского независимого дизайнера Деяна Христова это не устроило и он решил собственными силами создать новый Zastava Yugo, правда пока лишь в виде рендеров. Причем автомобильный художник нарисовал не только возрожденный хэтчбек «Юго», но и несколько вариантов этой модели в других форм-факторах.

Прямой преемник оригинальной модели получил имя Yugo Sportover и представляет собой электрический компактный хэтчбек с футуристическим дизайном и четырьмя дверями.

Модель нацелена на борьбу с такими автомобилями, как Volkswagen ID.3, Cupra Born и другими в этом классе.

Помимо этого автомобиля дизайнер из Северной Македонии продемонстрировал и другие варианты Yugo, включая внедорожную модель N-Duro, использующую базу Sportover, но обладающую измененной передней частью кузова, новыми крыльями, а также «зубастыми» покрышками.

Следующий автомобиль – Yugo Roadster. По задумке автора, это недорогая электрическая альтернатива Mazda MX-5 с аналогичными пропорциями и агрессивным дизайном.

Кабриолет попадает в класс, в котором находятся такие бестселлеры, как Tesla Roadster и MG Cybster.

Yugo E-Van – это необычный минивэн, по размеру схожий с Volkswagen ID.Buzz. Концепция машины опирается на новые технологии и футуристический дизайн с интересной светотехникой, выполненной в виде единой вертикальной линии.

Замыкает список возрожденных виртуально моделей Zastava автомобиль с открытым верхом. Причем как раз у кабриолета оказалось больше общего с оригинальным Yugo: четыре сиденья и модернизированные формы оригинальной модели.