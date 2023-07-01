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Обновленная Hyundai Creta 2024: появились первые фото и подробности

Дебют машины может состояться уже в начале следующего года

Текст: Алексей Шмидт
2024 Hyundai Creta redesign

Компания Hyundai работает над проектом рестайлинга своего самого популярного на мировом рынке кроссовера Creta. Несколько дней назад на дорогах Индии был замечен тестовый прототип этой модели, облаченный в очень плотный камуфляж. Несмотря на плотную маскировку как минимум ряд деталей автомобиля выдали себя.

Что нового снаружи?

2024 Hyundai Creta India

Тестовый мул хоть и оказался максимально закамуфлирован, но все же не полностью. Открытыми остались 18-дюймовые колесные диски нового дизайна, схожие по своему рисунку с удлиненным Hyundai Alcazar. Кроме того, сквозь маскировку проглядывалась новая радиаторная решетка, вдохновленная моделью Palisade. 

Несмотря на то, что обновленная «Крета» практически наверняка разделит вертикальные фары с самым крупным вседорожником в линейке Hyundai, световая подпись ее дневных ходовых огней будет отличаться от старшего родственника. 

Чего ждать внутри?

2024 Hyundai Creta Launch

Фотографий интерьера пока нет, зато известно его возможное оснащение. Фейслифтинг должен привнести в арсенал «Креты» технологию SmartSense ADAS (усовершенствованная система помощи водителю), которая ранее дебютировала в обновленном седане Verna (он же Solaris).

Кроме нее можно рассчитывать на обновленную систему BlueLink и камеру кругового обзора. 

Что будет скрываться под капотом?

Предполагается, что как минимум в Индии новая Creta унаследует полуторалитровый турбобензиновый мотор обновленной 4-дверки Verna. В случае с седаном он выдает 160 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента.

Новый двигатель должен прийти на смену устаревшему 1,4-литровому «наддувному» бензиновому ДВС. Два других актуальных агрегата – 1,5-литровый «атмосферник» и полуторалитровый «дизель» на 113 «сил» будут сохранены. Связку им составят прежние 6-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат». 

Когда кроссовер выйдет в продажу?

Официальная дата запуска новой Creta в продажу пока держится в секрете, но ходят слухи, что кроссовер появится не раньше начала 2024 года (предположительно в феврале). 

Источник:Rushlane
Фото:Rushlane

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