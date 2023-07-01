Обновленная Hyundai Creta 2024: появились первые фото и подробности

Компания Hyundai работает над проектом рестайлинга своего самого популярного на мировом рынке кроссовера Creta. Несколько дней назад на дорогах Индии был замечен тестовый прототип этой модели, облаченный в очень плотный камуфляж. Несмотря на плотную маскировку как минимум ряд деталей автомобиля выдали себя.

Что нового снаружи?

Тестовый мул хоть и оказался максимально закамуфлирован, но все же не полностью. Открытыми остались 18-дюймовые колесные диски нового дизайна, схожие по своему рисунку с удлиненным Hyundai Alcazar. Кроме того, сквозь маскировку проглядывалась новая радиаторная решетка, вдохновленная моделью Palisade.

Несмотря на то, что обновленная «Крета» практически наверняка разделит вертикальные фары с самым крупным вседорожником в линейке Hyundai, световая подпись ее дневных ходовых огней будет отличаться от старшего родственника.

Чего ждать внутри?

Фотографий интерьера пока нет, зато известно его возможное оснащение. Фейслифтинг должен привнести в арсенал «Креты» технологию SmartSense ADAS (усовершенствованная система помощи водителю), которая ранее дебютировала в обновленном седане Verna (он же Solaris).

Кроме нее можно рассчитывать на обновленную систему BlueLink и камеру кругового обзора.

Что будет скрываться под капотом?

Предполагается, что как минимум в Индии новая Creta унаследует полуторалитровый турбобензиновый мотор обновленной 4-дверки Verna. В случае с седаном он выдает 160 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента.

Новый двигатель должен прийти на смену устаревшему 1,4-литровому «наддувному» бензиновому ДВС. Два других актуальных агрегата – 1,5-литровый «атмосферник» и полуторалитровый «дизель» на 113 «сил» будут сохранены. Связку им составят прежние 6-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат».

Когда кроссовер выйдет в продажу?

Официальная дата запуска новой Creta в продажу пока держится в секрете, но ходят слухи, что кроссовер появится не раньше начала 2024 года (предположительно в феврале).